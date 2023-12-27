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Fabrika inşaatı beton atıldığı sırada çöktü, 6 işçi yaralandı

Fabrika inşaatı beton atıldığı sırada çöktü, 6 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında beton atıldığı sırada çökme meydana geldi; 6 işçi yaralandı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 161. sokakta yapımı devam inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2. katında beton dökme çalışması başladı. Beton dökümü sırasında kurulan iskeleler bir anda çöktü. O sırada çalışma yapan 6 işçi, çökmenin sonucu enkaz altında kaldılar. İşçiler, diğer işçiler tarafından yoğun çalışma sonucu kurtarıldılar.

Olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Menzeher Acar (43), Murat Acar (24), Necmettin Albayrak (58), Emsal Çeçen (52), Murat Günden (44) ve Zülküf Acar (30) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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