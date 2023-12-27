Erkek sünneti, HIV enfeksiyonuna karşı koruyor!

AIDS hastalığının erken tanı konulmasıyla uygulanacak tedavinin ardından sağlıklı yaşam sürdürmenin mümkün olduğunu anlatan Dr. Güliz Aydemir Acar, "Erkek sünnetinin HIV’den koruduğuna yönelik bilimsel olarak gösterilmiştir" dedi.

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Denizli Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Güliz Aydemir Acar, “HIV/AIDS Hastalığı” hakkında bilgi vererek hastalıktan korunmak için neler yapılması gerektiğine değindi. Son yıllarda etkili ilaçlar ve tedaviye erişimin artması sonucu HIV/AIDS’den ölümlerin azaldığını belirten Uz. Dr. Güliz Aydemir Acar, fakat yeni vakaların ülkemizde ve Doğu Avrupa ülkelerinde artmaya devam ettiğini söyledi.

Acar, “Çağımızın salgını diyebileceğimiz HIV/AIDS hastalığı 1981 yılından beri bütün ülkelerde yayılmaya devam etmektedir. Son 10 yılda yeni ve etkili ilaçlar, tedaviye erişimin artmasıyla HIV/AIDS’den ölümler yüzde 50 azalmasına rağmen, yeni vakalar ülkemizde ve Doğu Avrupa ülkelerinde artmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada 2022 yılı itibariyle 39 milyon kişi HIV ile yaşamaktadır. Ülkemizde vakaların geneli 25-29 ve 30-34 yaş grubu erkekler oluştursa da HIV/AIDS cinsiyet ve yaş fark etmeksizin tüm toplumu tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. HIV virüsü bağışıklık sistemini zayıflatan böylece bireyi pek çok hastalık ve enfeksiyona açık hale getiren, cinsel yolla bulaşan kronik, bulaşıcı bir hastalıktır. HIV pozitif yani bu virüsü kanında taşıyanlar ortalama 8-10 yıl hiç belirti vermeden yaşayabilir ve virüsü başkalarına bulaştırabilir. AIDS, diğer adıyla "Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu” bağışıklık hücrelerinin yüksek düzeyde tahrip olduğu, çeşitli kanser ve verem gibi ciddi hastalık tablolarının görüldüğü HIV’in ileri evresidir. HIV pozitif kişi erken tanı alır ve tedavi edilirse AIDS aşamasına ilerlemez, diğer kronik hastalıklara sahip kişiler kadar uzun yaşayabilir, hastalığı bulaştırma riski büyük ölçüde azalır” diye konuştu.

HIV’den korunma yolları

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Güliz Aydemir Acar, HIV’den korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkati çekerek şu uyarılarda bulundu; “HIV korunmasız (prezervatif, kondom, kılıf, kaput) her türlü anal, vaginal ve oral cinsel temas, ortak kullanılan enjektör, steril edilmemiş cerrahi malzemeler, enfekte kan ve kan ürünleri, anneden bebeğe gebelikte, doğum sırasında ve emzirme ile bulaşabilmektedir. HIV’den korunmak için güvensiz ve korunmasız cinsel temastan kaçınmalı ve ilişki sırasında kondom (prezervatif, kaput, kılıf) kullanılmalıdır. Doğum kontrol ilaçlarının HIV’den koruyucu özelliği yoktur. İğne ve enjektörler ortak kullanılmamalı, dövme piercing, manikür ve pedikür gibi işlemler steril tek kullanımlık malzemeler ile yapılmalıdır. Tıbbi hizmet ve diş sağlığı hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kuruluşlardan alınmalıdır. Kimse ile kan kardeşi olunmamalıdır. Erkek sünnetinin HIV’den koruduğuna yönelik bilimsel olarak gösterilmiştir. HIV açısından riskli kişiler kamu ve özel sağlık kurumlarından HIV kan testi yaptırabilir. HIV testi kamu kurumlarında ücretsiz şekilde yapılmakta olup, kişinin damgalanmaya maruz kalmaması için kişinin bilgileri ve test sonuçları üçüncü kişiler ile paylaşılmaz” dedi.