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14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde yakalandı

14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde yakalandı

Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahsı saklandığı evde yakaladı.

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Samsun’un Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, "kasten adam öldürme" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan U.D. isimli şahıs Bafra ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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