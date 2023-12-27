Aralık ayının sonunda sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıktı

Samsun’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkarak 19 dereceye ulaştı.

Abone ol

Geçen hafta sonu Samsun şehir merkezinde fırtına, yükseklerde kar etkili oldu. Pazartesi gününden itibaren Samsun’da yazdan kalma hava hakim. 26 Aralık’ta 20 dereceyi gören termometreler bugün ise şehir merkezinde 19 dereceyi gösterdi. Aralık ayı ortalaması 9,4 derece olan ve mevsim normallerinin 10 derece üstünde seyreden sıcaklıklar, yazdan kalma bir havanın yaşanmasını sağladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Samsun’un Aralık ayı sıcaklık ortalaması 9,4 derece. Aralık ayında en yüksek ortalama sıcaklık değeri 13,1, en düşük ortalama sıcaklık ise 6,4 derece. 1927'den beri en yüksek hava sıcaklığı 28,9 derece ile 4 Aralık 2010’da yaşanmış. En düşük sıcaklık ise 31 Aralık 1941’de eksi 5 derece olarak kayıtlara geçmiş.

Hava tahmin uzmanları, sıcaklıklarının yeni yıla kadar 15-19 derece arasında seyredeceğini tahmin ediyor.