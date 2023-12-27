BIST 7.342
DOLAR 29,40
EURO 32,58
ALTIN 1.954,80
HABER /  GÜNCEL

Can Ataklı mahkemeye sevk edildi!

Can Ataklı mahkemeye sevk edildi!

Şehit aileleriyle ilgili açıklamalarıyla büyük tepki çeken gazeteci Can Ataklı, bugün İstanbul Adliyesi'nde savcı tarafından sorgulandı. Savcılık, 'adli kontrol' talebiyle Ataklı'yı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Abone ol

Sosyal medya hesabından şehit aileleri ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, bugün gittiği Çağlayan Adliyesi'nde savcı tarafından sorgulandı. Savcı, Can Ataklı'yı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili söylemleri nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı.

Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade verdi. Savcılık, ifadesini aldığı Can Ataklı'yı adli kontrol altına alınması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de can kaybı arttı
Gazze'de can kaybı arttı
Aralık ayının sonunda sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıktı
Aralık ayının sonunda sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıktı
Sözcü yazarı Ayşe Sucu'nun yazılarına son verildi
Sözcü yazarı Ayşe Sucu'nun yazılarına son verildi
Topladığı mantarları satarak ayda yaklaşık 90 bin lira kazanıyor!
Topladığı mantarları satarak ayda yaklaşık 90 bin lira kazanıyor!
Vedat Işıkhan asgari ücret için Türk-İş'i ziyaret etti! Türk-İş 'Uzlamaşamazsak masadan kalkarız' dedi
Vedat Işıkhan asgari ücret için Türk-İş'i ziyaret etti! Türk-İş 'Uzlamaşamazsak masadan kalkarız' dedi
Eşini öldürüp, deli numarası yaptı! Mahkemede kendini böyle savundu: Yüzü maskeli 4 kişi...
Eşini öldürüp, deli numarası yaptı! Mahkemede kendini böyle savundu: Yüzü maskeli 4 kişi...
STK'lar Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
STK'lar Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Tramvayda unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı da diploma da var!
Tramvayda unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı da diploma da var!
Otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti!
Otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti!
Erkek sünneti, HIV enfeksiyonuna karşı koruyor!
Erkek sünneti, HIV enfeksiyonuna karşı koruyor!
"Açık hava tüneli" diye eleştirilmişti: Üzerinden dünyaya uçuşlar yapılıyor
"Açık hava tüneli" diye eleştirilmişti: Üzerinden dünyaya uçuşlar yapılıyor
Alperen Şengün tarihe geçti Michael Jordan ve Magic Johnson’ı yakaladı
Alperen Şengün tarihe geçti Michael Jordan ve Magic Johnson’ı yakaladı