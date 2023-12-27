Can Ataklı mahkemeye sevk edildi!

Şehit aileleriyle ilgili açıklamalarıyla büyük tepki çeken gazeteci Can Ataklı, bugün İstanbul Adliyesi'nde savcı tarafından sorgulandı. Savcılık, 'adli kontrol' talebiyle Ataklı'yı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

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Sosyal medya hesabından şehit aileleri ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, bugün gittiği Çağlayan Adliyesi'nde savcı tarafından sorgulandı. Savcı, Can Ataklı'yı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili söylemleri nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı.

Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade verdi. Savcılık, ifadesini aldığı Can Ataklı'yı adli kontrol altına alınması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.