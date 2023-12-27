DEM Parti önünde gerginlik: Sarı torba bıraktılar

ANKARA'da ellerinde Türk bayrakları olan ve "Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın çağrısıyla toplandığı iddia edilen bir grup, DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı. Polis alanda güvenlik önlemi aldı. Kitle ise bir süre polis bariyerleri arkasında bekledikten sonra dağıldı.

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Ellerinde Türk bayrakları olan bir grup Ankara'da Büklüm Sokak'taki Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi önünde toplandı. Polis, bina önünde güvenlik önlemi aldı.

Medyascope'den Berfin Bayır'ın haberine göre; Çevik kuvvet ile sivil polisler güvenlik önlemi için sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Polis, DEM Partililerin genel merkez önünde durmamasını söyledi. DEM Parti Batman Milletvekili ve Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ise parti binası önünden ayrılmayacaklarını vurguladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlar ile tekbir getiren kalabalık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK”, “Meclis’te terörist istemiyoruz” sloganlarını attı.

Sarı torbalar bıraktılar

Protesto için gelen bir kişi, kalabalığın arasından “Sarı torbalar sizi bekliyor” diye bağırdı. Selahattin Demirtaş ve Gezi davası tutuklusu iş insanı Osman Kavala’ya hakaret eden sloganlar da attı.

DEM Parti Genel Merkezi binasına yürümek istediklerini söyleyen kalabalığa polis izin vermedi. Bunun üzerine grup, polisin barikatları kaldırmasını istedi. Polis izin vermeyince kalabalık grup DEM Parti binasının önüne sarı torbalar atarak alandan ayrıldı.

Foto kaynak: medyascope