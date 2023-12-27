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Eşiyle boşanma aşamasındaki kişiyi kayınbiraderi öldürdü

Eşiyle boşanma aşamasındaki kişiyi kayınbiraderi öldürdü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan kişi kayınbiraderi tarafından silahla ateş edilerek öldürüldü. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli ise tutuklandı.

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Olay, 25 Aralık Pazartesi günü Orhangazi Mahallesi 240. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Kocabay kayınbiraderi N.M.'nin silahlı saldırısına uğradı. Karın bölgesinden yaralanan Kocabay kanlar içinde yer yığıldı. N.M. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kocabay, Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Aydın Kocabay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde kayınbirader N.M. ise yakalandı. Gözaltına yakalanan N.M., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Aydın Kocabay'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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