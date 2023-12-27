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Türkiye beşik gibi sallanıyor! Çankırı'da deprem oldu AFAD'dan açıklama var

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Çankırı'da deprem oldu AFAD'dan açıklama var

Türkiye depremlerle sarsılıyor. Sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen 4.3'lük depremin ardından şimdi de Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen depremin ardından Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Çankırı ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat: 16:04'te Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkezli 4.5 şiddetinde deprem olduğunu bildirdi. AFAD, depremin derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı. 

Sabah da Malatya'da deprem oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10:55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, AFAD, depremin derinliğini 9.69 kilometre olarak açıkladı. 

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