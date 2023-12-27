Türkiye beşik gibi sallanıyor! Çankırı'da deprem oldu AFAD'dan açıklama var

Türkiye depremlerle sarsılıyor. Sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen 4.3'lük depremin ardından şimdi de Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen depremin ardından Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Çankırı ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat: 16:04'te Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkezli 4.5 şiddetinde deprem olduğunu bildirdi. AFAD, depremin derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

Sabah da Malatya'da deprem oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10:55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, AFAD, depremin derinliğini 9.69 kilometre olarak açıkladı.