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Nazilli'de 1 kişi yediği mantardan zehirlendi

Nazilli'de 1 kişi yediği mantardan zehirlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mantardan zehirlenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, kırdan topladığı mantarlardan yiyen G.Ç. isimli şahıs rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerinde yediği mantardan zehirlendiği tespit edilen G.Ç. Acil Servis'te yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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