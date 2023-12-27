Doğmadan ölen bebeğin ölüm sebebi araştırılıyor

Bolu’da doğum için geldiği hastanede bebeğini kaybeden Gamze Çağlar, BAİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Anne karnından çıkarılan bebek, otopsiye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dün öğle saatlerinde Gamze Çağlar sabah saatlerinde doğum sancısı sebebiyle eşi Ali Çağlar ile Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne geldi. Hastanenin acil kısmından giren Gamze Çağlar, bir süre sıra bekledi. Hastanede durumunun acil olduğunu belirten kadın, bir süre daha sıra bekledikten sonra ameliyata alındı. Ameliyatta Gamze Çağlar’ın karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Anne karnında yaşamını yitiren kız bebeğe "Elisa" isminin konulmasının planlandığı ifade edildi. Acı haberi alan Gamze Çağlar’ın eşi Ali Çağlar ise "Sabah geldiğimizde bebeğimiz yaşıyordu. Hastaneye getirdim. 2 saat burada bekledik. Şikayetçi olacağım" dedi.

Kesin ölüm nedeni için uzman ekip görevlendirildi

Bolu Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meydana gelen olayda ihmal iddiaları ile ilgili idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde dosya için kadın doğum uzmanı görevlendirildi. Gamze Çağlar'ın, karnında ölen bebeği dün akşam saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatla alındı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Uzman ekibin yapacağı incelemenin ardından bebeğin kesin ölüm nedeni belli olacak. Annenin hastanedeki tedavisi devam ediyor.