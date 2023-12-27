Zamlı asgari ücret açıklanıyor! Erdoğan Beştepe'de topladı! 2024'te asgari ücret 17 bin TL....

7 milyon asgari ücretliyi doğrudan 80 milyon vatandaşı dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammı bugün belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Bakanı Özgür Burak Akkol ile Beştepe'de toplantı yapıyor. Toplantı sonrası 2024 yılı için asgari ücreti Erdoğan açıklayacak. Asgari ücretin 17 bin TL olması bekleniyor. Asgari ücretle birlikte birçok ücret de artacak.

Abone ol

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren 2024 yılına ait asgari ücret birazdan açıklanacak. İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Ankara'da asgari ücret trafiği

Bugün Ankara'da asgari ücret trafiği yaşandı. Baştepe'deki toplantıdan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan, Türk-İş'i ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Toplantı sonrası Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardından 2024 yılı zamlı asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıklaması bekleniyor.

Asgari ücret 17 bin TL olacak...

Bugün açıklanması beklenen yeni asgari ücretin, 11 bin 402 TL'lik 2023 asgari ücret üzerine getirilecek yüzde 50’lik zamla 17 bin 103 TL seviyelerine getirileceği tahmin ediliyor.

Asgari ücretle birlikte hepsine zam gelecek

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek. İşte Yüzde 50 zamlı 2024 yılı ücretleri...

İşsizlik maaşı: Asgari ücrete yüzde 50 zamla birlikte en düşük işsizlik maaşı 7 bin 987 liraya yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 14 bin 910 liraya yükseldi.

Genel Sağlık Sigortası: Asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla GSS pirimi 603 liraya çıkıyor. En yüksek GSS pirimi ise 7 bin 243 liraya çıktı.

İsteğe bağlı sigorta primi: İsteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla birlikte en düşük 6 bin 223 liraya çıkıyor. En yüksek isteğe bağlı sigortalılık 46 bin 681 liraya çıktı.

BAĞ-KUR primleri: Bağ-Kur primleri de asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla birlikte arttı. En düşük Bağ-Kur pirimi 6 bin 942 liraya çıkıyor.

65 yaş aylığı: 65 yaş aylıkları da asgari ücrete gelen zamla birlikte 4 bin 776 liraya yükseldi.

Engelli aylığı: Engelli aylıkları da asgari ücret zammıyla yükselecek. Yüzde 40-69 arası engelli olanların maaşları3 bin 936 liraya çıktı. 18 yaş altı engelli aylıkları da 3 bin 813 lira oldu. Yüzde 70 ve üzeri engelliliği bulunanların maaşları da 5719 liraya çıkacak.

Geçici iş göremezlik raporu ücreti: Asgari ücrete gelen zamla birlikte yatarak tedavide günlük geçici iş görmezlik ödeneği günlük 338 liraya çıkacak. Ayakta tedavide ise 447 liraya çıkıyor.

Doğum ve askerlik borçlanması: Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora gibi zamanlarda geçen sürelerin borçlanma primleri de artıyor. Asgari ücrete gelen zamla birlikte en düşük borçlanma günlük 214 liraya, en yüksek ise bin 630 liraya çıktı.

Stajyer maaşı: Stajyer maaşları da asgari ücretten etkilenecek. Asgari ücrete gelen zamla birlikte stajyer maaşı 5 bin 130 liraya çıkıyor.

Kıdem tazminatı: Asgari ücret alanların kıdem tazminatı hesaplamaları da yeni zamma göre değişecek. 1 yıldır çalışan asgari ücretli biri yeni asgari ücrete göre 20 bin 790 lira kıdem tazminatı alacak. 10 yıl çalışan asgari ücretli ise 207 bin 910 lira kıdem tazminatını hak edecek.