Pençe-Kilit operasyonunda teröristler saldırdı! 3 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda bir astsubay ile iki sözleşmeli er şehit oldu.

Abone ol

Terör örgütü PKK mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırıda 3 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki saldırıda bir astsubay ile 2 sözleşmeli erin şehit olduklarını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım günü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ile Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu. İki asker de yaralandı.

Hain saldırı soncu yaralanarak hastaneye kaldırılan iki askerden Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Böylece PKK saldırısında şehit düşen askerlerin sayısı 3'e yükseldi.

Şehit astsubay 3 ay önce evlenmiş

29 yaşındaki Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın şehadet haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı. Çadıra gelen aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti. Şehit Çalış'ın 3 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Nejdet Çalış’ın 3 kardeşinin daha asker olduğu öğrenildi.