Fenerbahçe geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü Dusan Tadic'in golleri ile 2-1 mağlup etmeyi başardı.Abone ol
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Misafir takımın golü 39. dakikada Can Keleş'ten gelirken, Fenerbahçe'nin gollerini Tadic 48. (penaltı) ve 58. dakikada kaydetti.
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının önemli anları
90'Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
90'Sangare'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
62'Rohden sağ çaprazdan içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
58'GOL! Tadic, skoru 2-1'e getiren golü attı. Ani gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski topu ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Kale önünde Tadic'in vuruşunda top ağlara gitti.
55'Gönderilen uzun topa ceza sahasının solunda topla buluşan Tadic, içeri kesti. Dzeko'nun vuruşunda top kalecide kaldı.
48'GOL! Tadic, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü attı. Penaltı atışında topğun başına geçen Tadic, yaptığı vuruşta toğu ağlara gönderdi.
47'Crespo sol çaprazdan içeri ortaladı. İrfan Can ceza sahasında kaleci Dituro ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda 3 dakika daha oynanacak.
39'GOL! Can Keleş, Karagümrük'ü 1-0 geçirdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Can, kaleciyi geçerek önünü boşlattı. Can'ın dar açıdan yaptığı vuruşta top çizgideki Ferdi'yi de geçerek ağlarla buluştu.
34'Szymanski ceza sahasına girerken çizgi üstünde Ceccherini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.
25'Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında Dzeko, topu kafayla indirdi. Ceza yayının üstünden Szymanski'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.
21'Sağ kanattan atağ kalkan İrfan Can ceza yayına kadar topu sürdü. Tadic'e doğru ara pası düşünen İrfan Can'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
17'Szymanski'nin sol kanattan ortasında savunma son anda topu uzaklaştırdı.
12'Ani gelişen Fenerbahçe atağında Tadic pasını Ferdi'ye gönderdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Ferdi, topu ayağında tutamadı ve auta gitti.
9'Eysseric sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Sert şutta top üstten dışarı çıktı.
4'Bu dakikalarda maç orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.
1'İlk düdük geldi ve Kadıköy'de maç başladı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven