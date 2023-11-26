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Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçından gol sesi çıkmadı

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçından gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Antalyaspor'un daha etkili olduğu karşılaşmada Rizespor kalecisi Gökhan Akkan gole izin vermedi.

Jehezkel net kaçırdı

Karşılaşmanın 88. dakikasında ceza sahasına gönderilen topu Antalyaspor'da Jehezkel kontrol etti. Yıldız oyucunun yerden sol alt köşeye doğru yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Antalyaspor bu maçtan önceki son üç lig maçından galibiyetle ayrılmıştı.

Bu skorun ardından Rizespor 18 puanla dokuzuncu, Antalyaspor ise 19 puanla yedinci sırada yer aldı. Antalyaspor gelecek hafta deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Rizespor ise sahasında Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek.

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