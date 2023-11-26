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Türkiye Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda 12 madalya kazandı

Türkiye Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda 12 madalya kazandı

Türkiye, 16. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın son gününde 2 madalya kazandı.

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Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Şampiyonanın üçüncü ve son gününde 30 yaş üstü çiftler kategorisinde yarışan Ali Kemal Ustabaş ve Bengü Alkan Çal ikilisi, altın madalya elde etti.

Muhammed Emir Yılmaz ve Şeyda Nur Yavuz ikilisi ise 30 yaş altı çiftler kategorisinde gümüş madalya aldı.

Erkek takım sıralamasında üçüncü olan Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla tamamladı.

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