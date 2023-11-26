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Eminönü yeraltı çarşısını sel bastı, esnaf İBB'ye sitemde bulundu

Eminönü yeraltı çarşısını sel bastı, esnaf İBB'ye sitemde bulundu

Eminönü’nde bulunan yeraltı çarşısı esnafı, yağış havalarda çarşıyı su girdiği için çektiği zarara isyan etti. Gece saatlerinde etkili olan rüzgâr ve yağmurun yeraltı çarşısına girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul’un işlek noktalarından biri olan Eminönü yeraltı çarşısında gece saatlerinde etkili olan yağmurdan etkilenen esnaf, daha önceden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı başvurulardan dönüş almadığını iddia ederek tepki gösterdi. Rüzgâr ve sağanak yağışa karşı kendi imkânları ile mücadele eden esnafların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Biz 3 seneden beri bu eziyeti çekiyoruz”

Çarşı esnafından Emrah Kandemir, “Su denizin yükselmesiyle merdivenlerde birikiyor. Gece burada çalıştığım için merdivenlerde su biriktiği için akıntı oluyor. Su geldiği için dükkânları basıyor, zarar veriyor. İSKİ’yi aradık, İSKİ itfaiyeye yönlendirdi. İtfaiye de bizi deniz müdürlüğüne bağlıyor. Bununla ilgili bir işlem yapmıyorlar. Biz 3 seneden beri bu eziyeti çekiyoruz. Taşların hepsine su giriyor. Yarın, bir gün dükkânları sel bastığı zaman bir anlamı kalmıyor. Bu gece 1’den sonra. Deniz yükseldiği zaman içeri giriyor. Birkaç seneden fazla sular içeri giriyor” dedi.

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