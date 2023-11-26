Çanakkale Lapseki'ye yılın ilk karı düştü

Çanakkale'de Lapseki ilçesinin en yüksek yeri konumundaki Dumanlı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Lapseki ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Lapseki'nin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda gece yarısı başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Dumanlı Dağı beyaza büründü. Yaklaşık 5 santimetre kar kalınlığına ulaşan yollarda buzlanma oluştu. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları olmadığını belirtti. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.