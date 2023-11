Elazığ'ın yöresel yemekleri tüm dünyaya tanıtıldı

Eskimeyen Elazığ Yemekleri ve Deprem Yaralarının Gastronomi ile Sarılması Projesi ve Çalıştayı ile Elazığ’ın yemekleri dünyaya tanıtıldı.

Abone ol

Elazığ Belediyesi ile Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Eskimeyen Elazığ Yemekleri ve Deprem Yaralarının Gastronomi ile Sarılması Projesi ve Çalıştayı' hayata geçirildi. Bir otelde düzenlenen program büyük ilgi gördü. İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Mehteran Takımı ve folklor ekibini gösterisi ile devam etti. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, Elazığ yöresine ait 100 adet yemeğin tadına baktı.



AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Necati Çetinkaya, “Bu projeyi bana ilettiklerinde çok mutlu oldum. Gereken ilgi ve alakayı göstermek benim için bir vazifeydi. Çünkü ben bu medeniyetlerin beşiği olan topraklarda yetiştim. Gittiğim her yerde de Elazığ’ın gücünü ak çıkardım. Bugün burada medeniyetler beşiği olan benim doğup büyüdüğüm toprakların kendisini tanıtmanın en önemli yollarından bir tanesi gastronomidir. Buna öncülük yaptıkları için değerli kardeşlerime teşekkür ederim. Gastronomide dünya da ün salmış bu zenginlikten çok az ülkenin olduğu yegâne şehirlerden biri Elazığ mutfağıdır. Tarih boyunca hep var oldu inşallah hep de var olacak. Bunların evlatlarımıza mutlaka aşılanması lazım. Ben bugün buraya gelmekle bunu bir görev kabul ettim. Elazığ’a yapılacak her şeyde hizmetkar olarak görev aldım bunun için de gayret edip çaba gösterdik” dedi.



Elazığ için 11 ana başlıkta 100 projeni büyük bir kısmını tamamladığını aktaran Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Bu projeler, Elazığ’ımızın uzun yıllar çok büyük sorunları olan önemli konularına neşter vuran projelerdendi. Sadece 11 ana başlık100 proje değil onun dışında da birçok projeyi Elazığ insanına, şehre ve şehrin çok daha güzel yaşanabilir bir kent olması için bu projeleri hayata geçirdi. Bu projeleri de vatandaşlarımız evinden çıktığı andan itibaren sokağında, mahallesinde ve komşu mahallesinde bunları görerek yaşıyor. Belediye Başkanımız bütün bunları yaparken, belediyeciliği hem şantiye belediyeciliğinde hem de gönül belediyeciliği çerçevesinde yapmıştır. Yaptığı o vizyon projeler, şantiye belediyeciliğinde olduğu gibi esas mesele gönül belediyeciliği demiştir. Bu çerçevede insanımıza dokunmak Elazığ’ımızın kültürüne, sanatına, eğitimine ve gencine her türlü hizmette bulunmak için şantiye belediyeciliği yanında gönül belediyeciliğini de sürdürmüştür. Esas amaç Elazığ’ımızın kültürünü tanıtmak Elazığ’ımızı bütün ülkeye tanıtmaktır. Bu kültürün içerisinde gastronomi kültürünü de tarihi ve misyonuyla tanıtmak amaçlanmıştır” diye konuştu.



Sivil toplum ve ekiplerinin destekleriyle Elazığ gastronomisinin yolunun açıldığını belirten Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran, “Hizmeti erdem gören bir avuç Elazığ aşığıyla giderek büyüdük. Sofranın ve yemeğin giderek hızlandığı ayaküstü bir koşuşturmaya feda edildiği günümüzde yemekleri pişirenlerin sayısı giderek azalıyor. Bu durum sadece lezzet kaybı değil aynı zamanda kültür kaybını da beraberinde getiriyor. Unutulan her tarifi sofralarımızın fakirleşmesine eş değerdir. Bu nedenle yıllardır Elazığ yemeklerini kayıt altına aldık. Bin 300 mutfak çeşidimizle Türkiye’de ilk sırada olduğumuz bakımından da iddialıyız. İlk hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında 100 yemek reçetemizin patentini almaktır. Bu konuda proje ortağımız olan heyecanını hiçbir an yitirmeden çalışan başarılı Elazığ Belediye Başkanım Şahin Şerifoğulları’na yine ortak projemizde Elazığ gastronomisinin ışık yolunun aydınlatacağına inancımız tamdır. 4 bin yıllık tarihi medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin birinci vilayetleri konumundaki Elazığ’ımız gastronomi alanında ülke çapında başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Elazığ gastronomi ve kültür derneği olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Öncelikle 24 Ocak 2020 yılında Elazığ depremi ardından 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde yaşanan depremler sonrasında devletimizin şefkatli elinin hem bize hem de depremden etkilenen 10 kentimize ulaştı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet diliyorum” cümlelerini kullandı.