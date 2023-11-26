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Şiddetli yağış sebebiyle seyyar satıcılar kepenk indirdi

Şiddetli yağış sebebiyle seyyar satıcılar kepenk indirdi

Eskişehir’de etkisini sürdüren yağmurdan etkilenen seyyar satıcılar kepenk indirdi.

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Kentte etkisini geceden beri sürdüren yağışlardan ötürü birçok seyyar satıcı sokakta satışa çıkmadı. Simitçiler ve limonata satıcıları başta olmak üzere birçok seyyar esnaf, normalde arabalarının başında dururken hafta sonu kendisini hissettiren soğuk hava ve etkili yağmur neticesinde tatil yaparak durumu değerlendirmek istedi. Seyyar esnafın yanı sıra işletme sahipleri de hava şartlarından dolayı birçok ürününü dükkan içerisine taşıdı.

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