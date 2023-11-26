Bakan Mehmet Özhaseki'den AK Parti temayül yoklaması açıklaması: Çıkacak sonuçta kim varsa

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de AK Parti belediye başkan adayları için yapılan temayül yoklamasında konuştu. Özhaseki, "Yıllardır kol kola girdiğimiz gibi çıkacak sonuçta kim varsa onlarla da kol kol girerek inşallah devam edeceğiz." dedi

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Tüm yurt genelinde olduğu gibi AK Parti Kayseri İl Teşkilatında da temayül heyecanı yaşandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Yerel Seçimler için aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması yapıldı.

Temayül yoklamasında partililere seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'gönül belediyeciliği' sloganıyla her türlü tevazu içinde belediyeciliğin devam ettiğini belirten Özhaseki, vatandaşların da destekleriyle bugünlere gelindiğini söyledi.

Şenlik havasında yapılıyor

AK Parti'nin güzel bir adeti dediği temayül yoklamasına değinen Özhaseki, "İstişareden çıkan karara hepimiz uyarız. Bizim asla çıktıktan sonra 'benim canım bunu istemedi, ben bu kararı sevmedim' diyen arkadaşımız pek olmaz. Nefsimize bazen çıkan kararlar ufak tefek ağır gelebilir ama çıkan karara hepimiz rıza gösteririz. Bizler dava adamıyız. Tarihe karşı medeniyete karşı sorumluluğumuzun olduğuna inanıyoruz. Ekip olarak kol kol girip geleceği inşa edeceğiz. Şenlik havasında sizlerin gördüğü gibi bu temayül yapılıyor. Yıllardır kol kola girdiğimiz gibi çıkacak sonuçta kim varsa onlarla da kol kol girerek inşallah devam edeceğiz. Allah utandırmasın. Önemli olan millete hizmettir." dedi.