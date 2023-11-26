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Fırtına nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri...! Bakan Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fırtına nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri...! Bakan Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi

Bakan Alparslan Bayraktar, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara karşı ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını ifade etti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara karşı ekiplerin sahada koordineli şekilde aralıksız çalıştığını ifade etti.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, söz konusu sorunların en kısa sürede giderileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara ekiplerimiz sahada koordineli bir şekilde aralıksız müdahale etmektedir. En kısa sürede sorunlar tamamen giderilerek sıkıntı yaşayan bölgelerimize elektrik verilecektir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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