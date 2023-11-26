CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşan yerel seçimde aday belirleme sürecine ilişkin konuştu. Özel, “Üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. Verilmiş bir tek sözüm var kendime ve partime." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel “CHP İl Başkanları İstanbul Buluşması” programına katıldı. Emekli ikramiyesi konusunda yapılan düzenlemeye değinen Özel, “Enflasyon emekli maaşlarını kuşa çevirdi. Bizim bütün mücadelemize rağmen en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL gibi komik bir noktada. Bunun en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerekiyor. Seçim döneminde en düşüm emekli maaşında iyileştirme yapacağını söyleyenler, seçimden sonra bu işi sanki Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine çevirdiler. Ancak Kasım ayında ödemeleri yapılan 1 kereye mahsus 5 bin TL gibi hiçbir yaraya merhem olmayacak bir düzenleme yaptılar. Bunda da çalışan emeklileri dışarıda bıraktılar. Oysa bir emekli niye çalışır diye düşünmediler. İtiraz ettik ses yükselttik. Nihayet bu yanlıştan dönüldü. Dönülen iş 5 bin TL’yi bütün emeklilere vermek. Oysa bunun derhal maaşlara yansıtılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması, asgari ücretin de insanca yaşanacak sınırlarda olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu’nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz..."

Yerel seçimden beklentilerini anlatan Özel, “Bu süreci barış içinde, dostluk içinde, sadece yerel seçim başarısına hedeflenerek doğru adayların belirlenmesi ve sürecin kırgını küskünü olmadan, geride kimseyi bırakmadan, 2019‘daki başarıyı tekrar eden değil aşan bir noktada hep birlikte başarmaya mecbur olduğumuz bir süreci yöneteceğiz. Bunun için ben genel başkan olarak söylüyorum önceki genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. Verilmiş bir tek sözüm var kendime ve partime. Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.