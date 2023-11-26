BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşan yerel seçimde aday belirleme sürecine ilişkin konuştu. Özel, “Üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. Verilmiş bir tek sözüm var kendime ve partime." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “CHP İl Başkanları İstanbul Buluşması” programına katıldı. Emekli ikramiyesi konusunda yapılan düzenlemeye değinen Özel, “Enflasyon emekli maaşlarını kuşa çevirdi. Bizim bütün mücadelemize rağmen en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL gibi komik bir noktada. Bunun en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerekiyor. Seçim döneminde en düşüm emekli maaşında iyileştirme yapacağını söyleyenler, seçimden sonra bu işi sanki Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine çevirdiler. Ancak Kasım ayında ödemeleri yapılan 1 kereye mahsus 5 bin TL gibi hiçbir yaraya merhem olmayacak bir düzenleme yaptılar. Bunda da çalışan emeklileri dışarıda bıraktılar. Oysa bir emekli niye çalışır diye düşünmediler. İtiraz ettik ses yükselttik. Nihayet bu yanlıştan dönüldü. Dönülen iş 5 bin TL’yi bütün emeklilere vermek. Oysa bunun derhal maaşlara yansıtılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması, asgari ücretin de insanca yaşanacak sınırlarda olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu’nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz..."

Yerel seçimden beklentilerini anlatan Özel, “Bu süreci barış içinde, dostluk içinde, sadece yerel seçim başarısına hedeflenerek doğru adayların belirlenmesi ve sürecin kırgını küskünü olmadan, geride kimseyi bırakmadan, 2019‘daki başarıyı tekrar eden değil aşan bir noktada hep birlikte başarmaya mecbur olduğumuz bir süreci yöneteceğiz. Bunun için ben genel başkan olarak söylüyorum önceki genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz üç büyük şehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. Verilmiş bir tek sözüm var kendime ve partime. Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor, Antalyaspor karşısında
Çaykur Rizespor, Antalyaspor karşısında
Yılport Samsunspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor
Yılport Samsunspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor
İsrail Genelkurmay Başkanı: İnsani aradan sonra Gazze'ye saldırılar sürecek!
İsrail Genelkurmay Başkanı: İnsani aradan sonra Gazze'ye saldırılar sürecek!
Fırtına nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri...! Bakan Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi
Fırtına nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri...! Bakan Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi
Şiddetli yağış sebebiyle seyyar satıcılar kepenk indirdi
Şiddetli yağış sebebiyle seyyar satıcılar kepenk indirdi
Trabzonspor kafilesi, Sivas'a gitti
Trabzonspor kafilesi, Sivas'a gitti
Kullanılmayan fabrikada kadın cesedi bulundu!
Kullanılmayan fabrikada kadın cesedi bulundu!
2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapıldı
2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapıldı
Bakan Mehmet Özhaseki'den AK Parti temayül yoklaması açıklaması: Çıkacak sonuçta kim varsa
Bakan Mehmet Özhaseki'den AK Parti temayül yoklaması açıklaması: Çıkacak sonuçta kim varsa
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi, şiddeti kaç?
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi, şiddeti kaç?
Türkiye Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda 12 madalya kazandı
Türkiye Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda 12 madalya kazandı
Güngören’de diş hekimine saldıran şahıs tutuklandı
Güngören’de diş hekimine saldıran şahıs tutuklandı