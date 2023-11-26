Beşiktaş Samsunspor deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş, Omar Colley ve Cenk Tosun'un golleri ile karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-1 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Cenk Tosun ve 84. dakikada Omar Colley kaydetti.

Samsunspor'un tek golü ise 25. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.

Müsabakada her iki takımın da 1'er golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.



Beşiktaş bu sonuçla puanını 25 yaparken, Samsunspor ise 8 puanda kaldı.

Samsunspor - Beşiktaş maçının önemli anları

MS. Samsun'da son düdük geldi. Beşiktaş, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

90+4: Sol kanattan Emre Kılınç'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya kale sahasında iyi yükselen Ercan, kafa vuruşunu yaptı ama ağları bulamadı. Aut.

90'90+2: İki oyuncunun arasında yıkılmayan Muleka, sağdan hızla ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla şutunu çekti. Bu vuruş etkisiz olunca top kaleci Okan'da kaldı.

90'Maçın sonuna 5 dakikalık ilave süre eklendi.

84'GOL! Beşiktaş, Omar Colley'in golü ile maçta bir kez daha öne geçiyor. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya Omar Colley kafayı vurdu, kaleci çıkardı. Dönen topu sağ çaprazda Gedson, tamamlamak istedi, kale sahasında Colley'e çarpan top ağlarla buluştu.

75'SAYILMAYAN GOL! Samsunspor'un Muhammed Gümüşkaya ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile gol değer kazanmadı. Sol kanattan içeriye giren Ntcham, şutunu çekti. Savunmadan seken top sol çaprazdaki Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed, kaleci ve savunmayı çalımlayıp golünü attı ancak gol kararı verilmedi. Ofsayt.

70'Sağ kanata atılan uzun topa hareketlenen Gedson, ceza sahasına girip tehlike oluşturmak istedi. Samsunspor savunmasında Van Drongelen buna izin vermedi.

57'KAÇTI! Beşiktaş savunmasının arkasına atılan uzun topta Necip, kendi ceza sahasında kalesini terk eden Mert'le anlaşamayarak topa hamlede bulundu. Meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

45'45+3: Necip'in pasıyla sağ kanatta topu önüne alan Rosier, bekletmeden ortasını içeri havalandırdı. Kale sahasına gelen topta Muleka'nın kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.

35'Cenk'in pası ile rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Chamberlain, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Top yandan dışarı gitti.

32'Samsunspor'da sakatlık yaşayan Bennasser oyuna devam edemiyor. Değişiklik yapılacak.

25'GOL! Samsunspor, Marius'un enfes golü ile beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iki savunma oyuncusunun arasında röveşata deneyen Marius, kaleci Mert'i çaresiz bırakan golü attı. 1-1.

17'GOL! Beşiktaş, Cenk Tosun'un golü ile maçta öne geçti. Cenk'in penaltı atışını kaleci Okan kurtardı. Dönen topu Cenk, düzgün bir vuruşla tamamladı ve takımını öne geçirdi.

10'Beşiktaş pas yaparak rakip yarı alanda boşluk arıyor.

Pozisyon5'Gedson'un kaptırdığı topla hızlı atak şansı yakalayan Samsunspor'da ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç, şutunu yerden çekti ama bu isabetli bir şut olmadı.

2'OFSAYT! Beşiktaş maçın başında golü buldu ancak yardımcı hakem bayrağını havaya kaldırdı. Chamberlain'in pası ile soldan ceza sahasına giren Onur Bulut, içeri yerden kesti. Kale sahasında savunmaya çarpan top ağlarla buluştu ancak Onur Bulut'un ilk pozisyonu için ofsayt kararı verildi.

1'Samsun'da ilk düdük geldi ve maç başladı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser (Dk. 35 Schindler), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Masuaka, Colley, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rosier, Muleka, Cenk Tosun

Goller: Dk. 17 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 25 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Rosier (Beşiktaş), Dk. 45+1 Satka (Yılport Samsunspor)