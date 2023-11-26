Mehmet Özhaseki'den 'iklim' mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre İklim Turizm ve Medya Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Özhaseki konuşmasında 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma planına da değindi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı’nda konuştu.

Herkesin üzerinde ittifak ettiği konulardan birinin çevre olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kararlıyız❗️



Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ülkemizi ulaştıracağız. pic.twitter.com/ipK1KwRFPi — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) November 26, 2023

Günümüzde yükselen değerlerden birisi çevre ve hepimizin de üzerinde ittifak ettiği konu, iklimin değiştiği. İklim değişiyor. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte insanoğlu çok üretmeye başladı. Çok üretince çok tüketmeye başladı. Çok tüketimin neticesinde kirlilikte meydana gelmeye başladı. Her ne yaparsak yapalım, dünyayı kirletme hakkımız yok. Çünkü cenabı hak bu dünyayı bir denge üzerine yaratmış. Ne eksik var ne fazla var. Bu dengeyi bozduğunuz zaman karşınıza felaketler hızla geliyor. Büyük bir mücadele veriyoruz. Uluslararası sözleşmelere tarafız.

2053 Net Sıfır Emisyon mesajı

Bir taraftan Paris İklim Anlaşması'nı, bir taraftan Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için gayret ediyoruz. İklim Kanunu'nu hazırladık. Meclis normal çalışmaya başladığında inşallah onu da gözden geçirip bir an önce de çıkarmaya gayret edeceğiz. Türkiye'de de yeşil oranı yakalama açısından Avrupa standartlarına yaklaştık. Bir taraftan 100 milyon metrekare yeşil alan yapacağız, millet bahçesi yapacağız diye bir sloganla hareket ettik. Şu anda 70 milyon metrekareleri yakaladık, inşallah yüzü de bulacağız zaten.

Sıfır atık hareketi başladığından bu tarafa 45 buçuk milyon ton çöpümüzü geri kazandık. Bu 45 buçuk milyon ton ekonomiye döndüğünde 100 milyar liraya yakın bir gelirimiz oldu bizim burada. İnşallah bu konuda biz çevreyle ilgili mücadelemiz sürdüreceğiz.