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İstanbul’da park ettiği otomobilin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi! El frenini çekmemiş

İstanbul’da park ettiği otomobilin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi! El frenini çekmemiş

İSTANBUL Üsküdar’da park ettikten sonra el frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü Fikret Elmas (42) hayatını kaybetti.

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İstanbul'da akıl almaz ölüm. Üsküdar’da el frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak'ta aracını park eden Fikret Elmas (42), el frenini çekmeden otomobilden indi.

Aracı durdurmak için önüne geçti

Aracın hareket ettiğini gören Elmas, durdurmak için önüne geçtiği otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Elmas’ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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