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11 yaşındaki çocuk traktörle babasını ezdi

11 yaşındaki çocuk traktörle babasını ezdi

Erzurum'da, bir baba, 11 yaşındaki çocuğunun kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

11 yaşındaki F.Ş, tarla dönüşü kullandığı traktörü karşı yönden gelen aracı görünce sağ şeride almak istedi.

Bu esnada traktörün ön kısmında oturan Orhan Kamacı (67), dengesini kaybedip düşerek tekerleklerin altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözetim altına alınan F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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