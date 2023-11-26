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Hakan Fidan İspanya'ya gidiyor

Hakan Fidan İspanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek olan AiB 8'inci Bölgesel Forumu'na iştirak etmek üzere ziyaret gerçekleştirecek.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , 26 - 27 Kasım tarhlerinde düzenlenecek olan AiB 8'inci Bölgesel Forumu'na katılmak üzere İspanya'nın Barselona kentine gidecek.

Forum'da tek gündem maddesi olarak Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki durum görüşülecek. Bakan Fidan ziyareti sırasında ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından görevlendirilen diğer Dışişleri Bakanları'yla birlikte, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'yla da görüşerek Gazze'deki son gelişmeleri ele alacak. 

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