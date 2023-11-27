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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan kahreden haber: 2 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan kahreden haber: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 şehit olduğunu ve 2 askerimizin yaralandığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir." bilgisine yer verildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." denildi.

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