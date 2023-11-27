Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki askerlere yaptığı konuşmada: "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de, çatışmalara verilen 4 günlük 'insani ara'nın ardından Gazze'ye yönelik saldırı planını onayladığı açıklandı.

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İsrail ile Hamas arasında rehine takası sürerken, ateşkesin ne kadar kırılgan olduğuna dair haberler de geliyor.

İsrail askerleri Gazze'de bir mülteci kampında Filistinli bir çiftçiyi vurdu. Batı Şeria'da bir gecede 7 Filistinli öldürüldü.

Bütün bu gelişmeler olurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye giderek, askerleri ziyaret etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İsrail ateşkes sonrası saldırı planını onayladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından Halevi ve 2 İsrailli üst düzey komutanın bir belge üzerinde çalıştığını gösteren fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, Halevi'nin 4 günlük "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı planını onayladığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlattığı saldırılara Hamas ile varılan rehine takası mutabakatı kapsamında cuma sabahından itibaren 4 gün "insani ara" verilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Gazze'de ateşkesin üçüncü gününde Megazi Mülteci Kampı'ndan bir Filistinli çiftçinin öldürüldüğü haberi geldi.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki kampta meydana gelen olayda çiftçinin İsrail askerleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

İsrail tarafından açıklama gelmedi. Olay, Gazze'de ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor.

Ateşkesin üçüncü gününde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, dört liderinin öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülenler arasında Kuzey Gazze sorumlusu Ahmed El Gandur da var. Ancak 4 Hamas komutanının ne zaman öldürüldüğü bilinmiyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonları da devam ediyor. İsrail, bölgede ikisi 18 yaşından küçük 7 Filistinliyi öldürdü. Öldürülenlerden birinin silahlı olduğu belirtiliyor.

ABD, Katar ve Mısır, ateşkesin devamı için baskı yapıyor. İsrail, Hamas'ın günde 10 rehine bırakmaya devam etmesi halinde ateşkesin uzatılabileceğini duyurmuştu. Filistinli bir kaynak ise yaklaşık 100 rehinenin serbest bırakılabileceğini söyledi.