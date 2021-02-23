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Özlem Zengin'e hakaret eden, Avukat Mert Yaşar tutuklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli Mert Yaşar tutuklandı.

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Sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik çirkin paylaşımda bulunan avukat ve arabulucu Mert Yaşar, dün gece gözaltına alınmıştı.

Mert Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklandı
"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Yaşar'ın basın savcılığınca ifadesi alındı. Şüpheli Yaşar daha sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Burada İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan avukat Yaşar hakkında tutuklama kararı verildi.

Son Dakika: AK Partili Zengin'e hakaret ettiği için gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

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