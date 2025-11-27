Özgür Özel'in İmralı teklifi iddiası gündem oldu! AK Parti'de etkili biri demiş ki...

İMRALI'ya yapılan heyet ziyareti gündemdeki yerini korurken hatırlanacağı gibi CHP heyette yer almamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdiği özel röportajda kendilerine yapılan 'İmralı' teklifini açıkladı. İddiasına göre bu teklifi AK Parti'de etkili bir isim yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajdan İmralı ziyareti kısmı gündem oldu. Hatırlanacağı gibi CHP heyette yer almamıştı. Özgür Özel, İmralı ziyaretinde yer almaları için kendilerine yapılan teklifi şöyle aktardı:

- Şimdi adaya gidildi, fotoğraf vermeye utanıyoruz. Video olmasın, tutanak olmasın.

-Biz daha kararımızı vermeden önce AK Parti’de etkili bir isim bize “Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak.

-Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” dedi. Ben de “Gitmek mi bu o zaman?” dedim. O da “Bu iş böyle olacak” dedi.

DERENİN BOYUNU MHP'YE ÖLÇTÜRÜYORLAR

-Samimiyetsiz bir tutum. AKP zaten ilk günden beri derenin boyunu MHP’ye ölçtürerek tamamen bu işi bir siyasi rant ve risk alanı olarak yönetiyor. Bize bazı eleştiriler yapıyor ama hiç olmazsa CHP’nin tutumu net ve samimidir. Biz komisyona girdik, katkı irademizi ortaya koyduk. Koymaya devam ediyoruz. İmralı ziyareti noktasında bize oy verenlerin, tabanımızın, halkın beklentileri doğrultusunda kararımızı tarih önünde kayda geçirdik.