Bakan Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yapılacak 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvuru sürecinin büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir" dedi.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır." 

Sosyal konut başvuruları 10 Kasım'da başlamıştı. Şartları sağlayan vatandaşlar için süreç şöyle işliyor: 

19 Aralık tarihine kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden başvuru yapılabiliyor.

18 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Başvuru için 5 bin TL ücret yatırılması gerekiyor.

Kuralar 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.
Hak sahibi olamayanlara başvuru ücreti iade edilecek.

Yeni sosyal konutların inşaat sürecinin 2026 yılında başlaması planlanıyor. Proje büyüklüklerine göre konutların, 1,5 ila 2,5 yıl arasında tamamlanması,
İlk teslimlerin ise Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor.

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ ile sözleşme imzaladıktan sonra ödemelere başlayacak. Ödeme modeli ise şöyle: %10 peşinat,
240 ay (20 yıl) vade. Taksitler yılda iki kez memur maaş artış oranı kadar güncellenecek. (TOKİ gerek görürse daha düşük bir artış oranı belirleyebilecek.)

Konut fiyatları: İstanbul: 1 milyon 950 bin TL'den başlıyor, aylık taksit 7 bin 313 TL'den itibaren. Anadolu illeri: 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor, aylık taksit 6 bin 750 TL'den itibaren.

