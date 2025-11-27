Galatasaray'a iyi haber! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisine yetişecek

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sakatlık süreci olumlu ilerliyor. Son maçlarda forma giyemeyen Lemina'nın tedavisi sürerken, Fenerbahçe derbisine yetişeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Lemina'nın sakatlığını tamamen atlatması için yoğun bir tedavi programı uyguluyor.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Mario Lemina'dan sevindirici haber geldi. Gabonlu orta saha oyuncusunun tedavisinin olumlu ilerlediği ve Fenerbahçe derbisine yetişeceği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılı teknik heyet, Lemina'nın sakatlığını tamamen atlatması için yoğun bir tedavi programı uyguluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında riske edilmeyen yıldız futbolcu, dev derbide sahada olacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta görev alan Lemina, orta sahadaki dinamizmi, pres gücü ve top taşıma becerisiyle takımın en kritik isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Tek asistlik bir katkı yapmasına rağmen oyuna etkisi çok daha fazla olan Gabonlu yıldızın dönüşü, Okan Buruk'un elini fazlasıyla güçlendirecek.

Osimhen...

Milli takımdan sakat dönen ve tedavisine devam edilen Victor Osimhen’de de umut ışığı doğdu.

Sakatlarda son durum

Osimhen: Tedavisi sürüyor. F.Bahçe derbisinde oynamak için çok istekli.

Lemina: Riske etmemek için USG maçında dinlendirildi, Kadıköy’de sahada.

Jakobs: Sakatlığı artık kronik duruma geldi. Derbiye yetişme ihtimali çok düşük!

Singo: Aynı bölge yani sol arka adalesinden sakatlanmıştı, derbide yok.

Kaan Ayhan: Bek sorunu sebebiyle tedavisi hummalı şekilde sürüyor. Şansı çok az.

Yunus Akgün: Kadrodaki problemler dolayısıyla erken dönmesi için seferberlik var.