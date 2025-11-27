Basit bir üşütme sanmayın! Tekrarlayan zatürre kanser belirtisi olabilir

Kışla birlikte artan zatürre vakaları, sinsi bir tehlikeyi maskeliyor olabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Cüneyt Saltürk ve Prof. Dr. Kemal Karapınar uyardı: Aynı bölgede tekrarlayan zatürre, aslında akciğer kanserinin habercisi olabilir. Özellikle sigara içenler ve yaşlılar, iyileşmeyen enfeksiyonlarda vakit kaybetmeden ileri tetkik yaptırmalı.

Kış aylarının gelmesiyle artışa geçen solunum yolu enfeksiyonları, görünmeyen bir tehlikeyi maskeliyor olabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Karapınar, özellikle yaşlılar ve sigara kullananlarda tekrarlayan zatürre vakalarının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, aynı bölgede nükseden enfeksiyonların basit bir üşütmeden öte, akciğer kanseri veya bağışıklık sistemi hastalıklarının erken habercisi olabileceği konusunda uyararak ileri tetkik çağrısında bulundu.

KIŞ AYLARINDA ZATÜRRE VAKALARINDA ARTIŞA DİKKAT

Zatürrenin akciğerlerin mikrobik enfeksiyonu sonucu gelişen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Saltürk, “Virüs enfeksiyonlarının arttığı dönemlerde, özellikle damlacık yoluyla bulaşması nedeniyle kalabalık ortamlarda yayılım kolaylaşıyor. Bu yüzden kış ayları zatürre açısından riskli dönemlerdir. Ancak bazen zatürre sadece bir enfeksiyon olarak değil, başka hastalıkların da habercisi olarak karşımıza çıkabilir” dedi.

TEKRARLAYAN ZATÜRRELER BASİT BİR ENFEKSİYON OLMAYABİLİR

Kış aylarında sık görülen zatürre vakalarına dikkat çekerek, tekrarlayan zatürrelerin ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Karapınar, “Zatürre mikrobik bir hastalıktır ancak aynı bölgede birden fazla kez tekrar ediyor ve antibiyotik tedavilerine rağmen düzelmiyorsa, altta bir tümör olabileceği mutlaka düşünülmelidir. Bu tür durumlarda hastaya yoğun antibiyotik tedavisi sonrasında mutlaka ilaçlı akciğer tomografisi çekilmelidir. Görüntüleme sonucunda bir tümör tespit edilirse, hastanın göğüs cerrahisi uzmanı denetiminde ameliyat planlaması gerekir” dedi. Tekrarlayan zatürrelerin özellikle tümörlerin erken habercisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Karapınar, erken tanının yaşam kurtardığını söyledi.

BU UYARILAR ÖNEMLİ!

Zatürrenin özellikle sigara kullanan ileri yaştaki kişilerde dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Saltürk, “Aynı bölgede tekrarlayan zatürre vakaları bizler için her zaman şüphe uyandırır. Çünkü bu durum o bölgede tümör gibi başka bir sorunun habercisi olabilir. Bu nedenle, antibiyotik tedavilerine rağmen tekrarlayan zatürrelerde altta yatan nedenin araştırılması gerekir. Biz bu hastalarda kanser, bağışıklık sistemi bozuklukları veya enfeksiyonla mücadelede zayıflık gibi durumları mutlaka değerlendiriyoruz” diye konuştu. Sigara içen 50 yaş üstü bireylerde tekrarlayan zatürrenin akciğer kanserinin erken belirtisi olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Saltürk, “Zatürre aynı akciğer bölgesinde tekrar ediyorsa mutlaka ileri tetkik yapılmalı ve bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır” uyarısında bulundu.

DOĞRU TANI VE CERRAHİ MÜDAHALE ÖNEMLİ

Tanı sürecinde detaylı incelemelerin şart olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karapınar, “Bu hastalarda göğüs hastalıkları uzmanlarımız tarafından fibroptik bronkoskopi veya EBUSyöntemiyle biyopsi alınıyor. Ardından PET ve solunum fonksiyon testleriyle ameliyat uygunluğu değerlendiriliyor. Eğer hasta uygunsa cerrahiye geçiyoruz. İlk tercihimiz kapalı ameliyat olsa da zatürreye neden olan tümörler genellikle merkezi yerleşimli olduğu için açık cerrahi gerekebilir. Bu durumda ‘sleeve rezeksiyon’ veya ‘ekstended akciğer rezeksiyonu’ gibi daha komplike operasyonlar yapabiliyoruz” diye konuştu. Ameliyat sırasında alınan patoloji örnekleriyle cerrahi sınırların temizliğini doğruladıklarını aktaran Karapınar, “Amacımız en az 1 santimetrelik güvenli sınırla tümörün tamamen çıkarılmasıdır. Bu sayede nüks riskini sıfıra kadar indirmek mümkündür” ifadelerini kullandı