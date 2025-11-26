BIST 10.915
Vladimir Putin: ABD, Ukrayna konusunun karmaşık olduğunu anladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna konusunun 'karmaşık bir konu' olduğunu anladığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ile yaşanan savaşa ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelen Putin, Lukaşenko ile güvenlik başta olmak üzere çeşitli konuları görüşeceklerini ve kendisine Ukrayna konusunda son yaşanan gelişmeleri aktaracağını bildirdi.

Ukrayna'daki çatışmaların sonlandırılması için Lukaşenko'ya gösterdiği çaba için teşekkür eden Putin, "İlk günlerden itibaren Belarus'un bu yöndeki tüm çabaları iyi sonuçlar verdi. Kiev rejimi ile ilk temaslarımız sizin doğrudan katılımınız ve desteğinizle Belarus topraklarında gerçekleşmişti" dedi.

"ABD, UKRAYNA KONUSUNUN KARIŞIK OLDUĞUNU ANLADI"

Lukaşenko da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere tekrar ev sahipliği yapabileceklerini belirterek, "(Müzakereleri) Minsk'te tekrar başlatmak isterseniz her zaman hazırız" diye konuştu.

Ukrayna konusunun 'karmaşık' olduğunu ve karmaşık çözümler gerektirdiğini kaydeden Lukaşenko, ABD'nin de bunu anlamasını umduğunu ifade etti.

Putin, Lukaşenko'ya karşılık vererek, "Böyle bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

