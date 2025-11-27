BIST 10.987
Mersin ve Erzurum'da operasyon: 447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenledikleri operasyonlarla Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirdiklerini, 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Mersin ve Erzurum emniyet müdürlükleri koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Mersin ve Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Ekiplerce operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak." ifadesini kullandı.

