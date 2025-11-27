BIST 10.987
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine sert yanıt: Tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP yönetimine yolsuzlukla anılanlardan arınmaya ve terörsüz Türkiye süreci içinde kalmaya çağıran Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. "Tabii son açıklama parti tabanında ve CHP’ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz." diyen Özel, "Burada iddianameyi kıymetlendirmenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

CHP'nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoyla mevcut yönetime yönelik eleştirileri ses getirdi.

Partinin rüşvetlerle ve yolsuzluklarla anılamayacağını belirterek "Derhal arınmalıdır." diyen Kılıçdaroğlu, Terörsüz Türkiye sürecinde CHP'nin de aktif olması gerektiğini belirtmesi genel başkan Özgür Özel ve kurmaylarını kızdırdı.

"Partiyi çok üzdü"

Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel, İBB iddianamnesini kıymetlendirmenin anlamı olamacağını savunarak, "Görülmemiş bir dava üzerinden arkadaşlarımızı kamuoyu önünde tartışmanın anlamı yok." dedi. İşte Özel'in Kılıçdaroğlu'na yanıtı:

"Tabii son açıklama parti tabanında ve CHP’ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz. CHP; çözüm süreci noktasında komisyon fikrinin sahibi, 29 maddelik bir demokratikleşme paketini masaya koydu. Kendisine yapılan bütün saldırılara rağmen, masadan kalkma yönündeki talepleri göğüsledi. İmralı’ya gitme noktasında da tavrını belirlemişken, bu tavrın eleştirilmesi ve partinin tarihini, vicdanını ve siyasi pozisyonunu ortak akılla belirlemişken buna çok kestirmeden bir tepki gösterilmesi partiyi çok üzdü.

Diğer taraftan; biz 19 Mart’ın gelişini çok önceden bir darbe mekaniği işliyor diye görmüştük. Eskiden siyasi görev yapmış birisi, özel görevle İstanbul’a gitti. Gittiği günden beri bir hazırlık yapıyordu. Hakimler, savcılar kararlarıyla konuşur. İktidar yanlısı gazeteye mülakat verecek kadar siyasallaşmış bir yargının yazdığı ve hiçbir somut delile dayandıramadığı bir iddianamenin kıymetlendirilmesi zaten kabul edilemez.

"Burada iddianameyi kıymetlendirmenin bir anlamı yok"

CHP geçmişte de benzer şeyler yaşadı, belediye başkanlarına saldırılar oldu, benzer iddialar oldu. Bugünkünü kanıt sayarsanız, kanıt sayılabilecek iddialar oldu. O gün yapmadığımızı, bugün 15.5 milyon kişinin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu’na yapacak; onu yalnızlaştıracak, kendi deyimiyle ‘üzerine beton dökecek’ bir işin içinde CHP olmaz. Halkın yüzde 65’i iddianamenin siyasi olduğunu düşünüyor. CHP tabanının yüzde 95’i bunu siyasi görüyor. Bu şartlar altında iktidar ve onun yargı kolları başkanı olarak nitelendirdiğim kişi çaresiz. Burada iddianameyi kıymetlendirmenin bir anlamı yok. Mazur görülebilecek bir tarafı yok. Görülmemiş bir dava üzerinden arkadaşlarımızı kamuoyu önünde tartışmanın anlamı yok.

"Kurultaya davet edeceğim"

Bu iki açıdan mevcut genel başkan olarak zorlandığımı ifade etmeliyim. Ama sakinliğimizi, sağ duyumuzu korumak zorundayız. Sonuçta Kemal Bey’i de arayıp kurultaya davet edeceğim. Ben Kemal Bey’in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Bunun için üzerime düşen bir şey varsa yapacağım. Kendisini kurultaya da davet edeceğim.

