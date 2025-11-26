BIST 10.915
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a DSÖ Avrupa Ödülü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen ‘Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü’nün Türkiye’nin insani diplomasi vizyonunun tescili olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’nde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü takdim edildiğini duyurdu.

ÖDÜL, ERDOĞAN'IN FİLİSTİN'E DESTEK ÇABALARINA

Duran, ödülün Filistin halkına yönelik insani çabalar, destekler ve Gazze’den gerçekleştirilen tıbbi tahliyelerdeki örnek liderlik nedeniyle DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından Erdoğan’a verildiğini belirtti:

“Cumhurbaşkanımızın küresel insani meselelere karşı sergilediği kararlı liderliğin uluslararası arenada karşılık bulduğunu bir kez daha gördük.”

Duran, Gazze’deki ağır şartlara rağmen insani yardımın sürmesini, tıbbi tahliyelerin güvenle gerçekleştirilmesini ve mazlumların sesinin duyurulmasını Erdoğan’ın kişisel takibi ve liderliği sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN İNSANİ DİPLOMASİ VİZLYONUNUN TESCİLİ

Duran, ödülün aynı zamanda Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda geliştirdiği insani diplomasi anlayışının tescili niteliği taşıdığını ifade etti:

Sağlık yardımlarından tahliye operasyonlarına, diplomatik girişimlerden uluslararası farkındalık çalışmalarına kadar tüm süreçler, Türkiye’nin mazlumların yanında olma iradesini ve kapasitesini tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, mazlumların yanında olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceğiz.

