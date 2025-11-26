İsrail'den dikkat çeken milli muharip uçak yorumu: Türkiye KAAN'ı iptal etmez

İLK UÇUŞ VE TEST SÜRECİ

KAAN, Şubat 2024'te gerçekleştirdiği ilk uçuşunda yaklaşık 15 dakika havada kaldı ve o tarihten bu yana ek test uçuşları yaptı. Bu süreç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) açısından önemli bir endüstriyel başarı olarak değerlendiriliyor.