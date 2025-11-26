İsrail'den dikkat çeken milli muharip uçak yorumu: Türkiye KAAN'ı iptal etmez
İsrail basınında yer alan bir analize göre, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın savunma sanayiinin taç mücevheri ve KAAN'ın teknik olduğu kadar ideolojik ve stratejik bir sembol olduğu ifade edildi.
İsrailli analist Shay Gal, Eurasian Times'ta yayımlanan köşe yazısında Türkiye'nin milli muharip uçağı KAANı detaylı şekilde ele aldı ve Ankara'nın savunma alanında tam bağımsızlık hedefine her zamankinden daha fazla yaklaştığını vurguladı.
İLK UÇUŞ VE TEST SÜRECİ
KAAN, Şubat 2024'te gerçekleştirdiği ilk uçuşunda yaklaşık 15 dakika havada kaldı ve o tarihten bu yana ek test uçuşları yaptı. Bu süreç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) açısından önemli bir endüstriyel başarı olarak değerlendiriliyor.
Shay Gal'a göre, Türkiye'nin 2028–2029 döneminde yaklaşık 20 adet "Blok 10" uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim etme hedefi, programın kararlılıkla ilerlediğini gösteriyor. 2030'larda ise seri üretim aşamasına geçilmesi planlanıyor.
BEŞİNCİ NESİL REKABETİNDE TÜRKİYE'NİN İDDİASI
KAAN, F-35'in hâkim olduğu beşinci nesil savaş uçağı alanına doğru bir iddia ortaya koyuyor. Ankara için uçak, son yıllarda ihracatta güçlü bir çıkış yapan savunma sanayiinin "taç mücevheri" niteliğinde.