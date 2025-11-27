BIST 10.987
DOLAR 42,44
EURO 49,32
ALTIN 5.679,56
HABER /  DÜNYA

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Açe bölgesinin güneybatısındaki Simeulue Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada depremin 10 kilometre derinlikte ve 6,3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜRKPATENT 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek
TÜRKPATENT 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek
YPG silah bırakacak mı? Tek şartla algı değişir dedi açıkladı
YPG silah bırakacak mı? Tek şartla algı değişir dedi açıkladı
Boşanırken bunu yaptı hapis cezası aldı! Mahkemeden emsal karar
Boşanırken bunu yaptı hapis cezası aldı! Mahkemeden emsal karar
Basit usulden gerçek usula geçecek mükellefler için Bakanlıktan açıklama
Basit usulden gerçek usula geçecek mükellefler için Bakanlıktan açıklama
Basit bir üşütme sanmayın! Tekrarlayan zatürre kanser belirtisi olabilir
Basit bir üşütme sanmayın! Tekrarlayan zatürre kanser belirtisi olabilir
Mersin ve Erzurum'da operasyon: 447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin ve Erzurum'da operasyon: 447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten biri hayatını kaybetti
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten biri hayatını kaybetti
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine sert yanıt: Tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine sert yanıt: Tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz
Ehliyet, pasaport harçları, MTV ve cezalar için yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de
Ehliyet, pasaport harçları, MTV ve cezalar için yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de
Arda Güler asist yaptığı maçta Real Madrid Mbappe'nin 4 golüyle kazandı
Arda Güler asist yaptığı maçta Real Madrid Mbappe'nin 4 golüyle kazandı
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle bazı evlerde çatlaklar oluştu
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle bazı evlerde çatlaklar oluştu