Boşanırken bunu yaptı hapis cezası aldı! Mahkemeden emsal karar

Kayseri'de boşanma aşamasındaki koca uzaklaştırma kararı da alınca eşi ve çocuklarının yaşadığı evin doğal gaz aboneliğini kapattı. Ama intikam denemesinin bedeli hapis cezası oldu.

KAYSERİ'de boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ö. (30) ile çocuklarının yaşadığı evdeki doğal gaz aboneliğini iptal ettiren koca B.Ö. (30), 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 18 günlük hapis cezasına çarptırıldı. M.Ö.'nün avukatı Emre Can Şeker, kararın emsal olduğunu söyledi.

Boşanma kavgasının mahkemeye taşındığı olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. 9 yıllık evli M.Ö. ve B.Ö. çifti boşanmaya karar verdi. M.Ö., kocası B.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Davaları devam eden çiftten B.Ö., eşi ve çocuklarının oturduğu evde kendisinin üzerine kayıtlı olan doğal gaz aboneliğini iptal ettirdi.

Mağdur kadının avukatı aracılığı ile şikayetçi olmasının ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca B.Ö. hakkında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan dava açıldı.

CEZA VERİLDİ

Kayseri 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan B.Ö., savunmasında eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyerek, "Aramızda yaşanan sorunlardan dolayı uzaklaştırma kararı aldırdı. 3 ay eve gitmedim. Faturaları ödememi istedi. Ben de bu yüzden ödemedim. Doğal gaz aboneliği borç nedeniyle kapatıldı. Kesinlikle ben kapattırmadım. Sinirle 'Ben kapattırdım' diye mesaj attım" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanık B.Ö.'yü, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan önce 1 ay hapis cezasına çarptırdı ardından da 'iyi hal' indirimi uygulanarak cezasını 18 güne düşürdü. Daha sonra da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

'BUNLARI KİMSENİN YAPMAYA HAKKI YOK'

Kararın emsal olduğunu söyleyen M.Ö.'nün avukatı Emre Can Şeker, "Müvekkilimiz boşanma aşamasındaydı, dava devam diyordu. Uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Kişi de eve gelemediği için intikam amaçlı kendine ait doğal gaz aboneliğini iptal ediyor. Aile de sabah kahvaltı hazırlarken, doğal gazın kesik olduğunu ve sayacın mühürlendiğini fark ediyor. Biz de şikayetçi olduk.

Mahkeme, tarafların hala evli oldukları, uzaklaştırma kararı olsa dahi resmi nikahlı eşi ve çocuklarının bulunduğu evde doğal gazın kesilemeyeceğine hükmetti. İlgili kurumla yapılan fesih anlaşması da mahkeme tarafından istendi ve ceza verildi. Tarafların şu an boşanma davası devam ediyor. Evlilik birliği devam ederken, böyle bir düşüncenin olamadığını vatandaşlarımız bilmeli. Uzaklaştırma kararı aldırdıktan sonra abonelik kendi adına olduğu için vatandaşlar aboneliği kapattırabileceklerini düşünüyor. Bunları kimsenin yapmaya hakkı yok" dedi.

