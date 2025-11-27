Çalışanlar bekliyordu! 2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Oran yüzde 25,49 oldu, Bu artışla birlikte 2025’te günlük 240 TL olan yemek kartı ücreti bakın ne kadar oldu

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı ve oran yüzde 25,49 oldu.

Bununla birlikte çalışanların yemek kartı ücretlerinin 2026 yılı için günlük fiyatı da belli oldu.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ

2025 yılında günlük 240 TL olan yemek kartı ücretleri önümüzdeki seneden itibaren yüzde 25,49 zamlanacak. Böylece 2026 yılında çalışanların günlük yemek kartı ücreti 301,2 TL olacak.