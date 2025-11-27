BIST 10.987
Son tüketim tarihini yeniden basmaya çalışmışlar! 30 ton ürün ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi (STT) geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, STT ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de Bakanlık ekiplerince yapılan denetime ilişkin bilgi verdi.

Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerin göz açtırmadığını vurgulayan Yumaklı, "İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

SON TÜKETİM TARİHİNİ YENİDEN BASMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, "Alo 174 Gıda" hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde, ürünlerin STT ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu işletmenin mühürlendiğini, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ve sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

