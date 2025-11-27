BIST 10.987
HABER /  DÜNYA

ABD'de 2 ulusal muhafız vuruldu! Kimliği belirlenen saldırgan bu ülkeden çıktı

ABD'de 2 ulusal muhafız vuruldu! Kimliği belirlenen saldırgan bu ülkeden çıktı

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın vurularak hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen çıktı. Donald Trump 'hayvan' diyerek sert konuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafızın vurulduğunu bildirdi. Vurulan 2 Ulusal Muhafızın da hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren saldırganın kimliği de belirlendi. 2 muhafızı öldüren kişi 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen çıktı.

BEDELİ AĞIR OLACAK
ABD Başkanı Trump, dün Washington'da iki Ulusal Muhafızın vurulduğu saldırıya ilişkin bir video mesaj yayınladı. İki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı saldırıyı "iğrenç bir saldırı" ve "nefret dolu bir eylem" olarak tanımlayan Trump, saldırıyı bir "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

BAŞVURULAR ASKIYA ALINDI
Saldırı şüphelisinin Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçen ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvurularının askıya alındığını duyurdu.

"SÜRESİZ OLARAK DURDURULMUŞTUR"
Açıklamada, "Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işleme alınması, güvenlik ve güvenlik soruşturması protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar süresiz olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. Ülkenin ve ABD halkının güvenliğinin USCIS'in odak noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.

