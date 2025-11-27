BIST 10.987
DOLAR 42,44
EURO 49,32
ALTIN 5.679,56
HABER /  GÜNCEL

Eski Peru Devlet Başkanı Vizcarra'ya 14 yıl hapis cezası

Eski Peru Devlet Başkanı Vizcarra'ya 14 yıl hapis cezası

Peru'nun eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya rüşvet suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

Abone ol

Ulusal basında yer alan habere göre, başkent Lima’da görülen duruşmada, ülkeyi 2018-2020'de yöneten Vizcarra’nın, 2011-2014 döneminde Moquegua valisi olarak görev yaparken bazı iş insanlarından kamu ihalelerinde onları kayırmak için para aldığı iddia edildi.

Mahkeme, Vizcarra’yı rüşvet suçundan 14 yıl hapse mahkum ederken, ayrıca 9 yıl süreyle kamu görevinde bulunmaktan menetti. Karara tepki gösteren Vizcarra, suçsuz olduğunu savunarak, "Özel sektör iş insanları, duruşma boyunca doğrulayamadıkları ifadeler verdiler, mahkumiyet kararını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe yok." ifadesini kullandı.

Basına göre Vizcarra’nın, birçok eski devlet başkanının bulunduğu Barbadillo Cezaevi’ne gönderilebileceği değerlendiriliyor.

Vizcarra, böylece Alejandro Toledo, Ollanta Humala ve Pedro Castillo’nun ardından aynı cezaevine gönderilen dördüncü eski devlet başkanı olabilir.

Peru, istifalar, görevden almalar ve siyasi krizlerle şekillenen uzun bir siyasi istikrarsızlık döneminden geçiyor. 2018’den bu yana ülkede yedi devlet başkanı çeşitli gerekçelerle görevlerinden alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri'nden GKRY'ye net uyarı: Yetkiniz yok, hatırlatmak isteriz!
Dışişleri'nden GKRY'ye net uyarı: Yetkiniz yok, hatırlatmak isteriz!
Son tüketim tarihini yeniden basmaya çalışmışlar! 30 ton ürün ele geçirildi
Son tüketim tarihini yeniden basmaya çalışmışlar! 30 ton ürün ele geçirildi
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Galatasaray'a iyi haber! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisine yetişecek
Galatasaray'a iyi haber! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisine yetişecek
AK Parti’de İmralı toplantısı! PKK'ya yönelik 5 öneri sunulacak
AK Parti’de İmralı toplantısı! PKK'ya yönelik 5 öneri sunulacak
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
TÜRKPATENT 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek
TÜRKPATENT 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek
YPG silah bırakacak mı? Tek şartla algı değişir dedi açıkladı
YPG silah bırakacak mı? Tek şartla algı değişir dedi açıkladı
Boşanırken bunu yaptı hapis cezası aldı! Mahkemeden emsal karar
Boşanırken bunu yaptı hapis cezası aldı! Mahkemeden emsal karar
Basit usulden gerçek usula geçecek mükellefler için Bakanlıktan açıklama
Basit usulden gerçek usula geçecek mükellefler için Bakanlıktan açıklama
Basit bir üşütme sanmayın! Tekrarlayan zatürre kanser belirtisi olabilir
Basit bir üşütme sanmayın! Tekrarlayan zatürre kanser belirtisi olabilir
Mersin ve Erzurum'da operasyon: 447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin ve Erzurum'da operasyon: 447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi