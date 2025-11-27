Papa Leo Türkiye'ye geldi neden İznik'e gidecek! Çok büyük bir ayin de var

Papa 14. Leo, papa ünvanıyla ilk yurtdışı gezisi için Türkiye’ye geldi. Ankara’da Anıtkabir ziyaretiyle temaslarına başlayacak olan Papa Leo Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapalı görüşme yapacak. Papa'nın en dikkat çekici ziyaret durağı ise İznik olacak. Papa Leo hem İznik'de hem de İstanbul'da 2 büyük ayin yapacak.

Papa 14. Leo, göreve gelişinin altıncı ayında ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Papa toplam üç gün sürecek yurt dışı gezisi kapsamında Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İznik'te çeşitli temaslarda bulunacak ve ayin yapacak. Resmi ziyaret kapsamında bugün Ankara’ya gelen Papa'nın 27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaret Lübnan'ı da kapsıyor.

PAPA İSTANBUL VE ANKARA'DA NE YAPACAK?

Papa, bugün Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa'nın özel bir görüşmesi var. Akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek olan Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde ruhani liderlerle toplantı yapacak, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek olan Papa'nın sonraki durağı ise İznik olacak.



PAPA NEDEN İZNİK'E GİDİYOR?

İznik Hristiyan alemi için özel bir öneme sahip. İznik'te Hristiyanlık tarihindeki ilk ekümenik konsilin 1700'üncü yılı. Papa Leo da bu çerçevede İznik'teki anma programına katılacak. İznik Gölü'ndeki batık bazilika kalıntılarında ayin düzenleyecek.

Papa'nın İznik'te ayin yapacağı tarihi kalıntılar için güvenlik önlemleri alındı.

CAMİYE GİDECEK ARENA'DA AYİN YAPACAK

29 Kasım cumartesi günü Papa Leo'nun İstanbul'daki ziyaret programında bir camide bulunuyor. Papa Leo, Sultanahmet Camisi'ne ziyaret ettikten sonra, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi'ni gezecek. Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bildiri imzalayacak. Papa, İstanbul'da bir büyük ayini de yönetecek. Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle Papa'nın Türkiye ziyareti tamamlanacak.