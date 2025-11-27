BIST 10.987
Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulunan polis öldü

Anadolu Ajansı
Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulunan polis öldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kayınvalidesini tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan polis memuru tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kayınvalidesi M.M'yi (60) dün evinde aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürüp aynı silahla kendisini vurarak ağır yaralayan polis memuru S.U. (35), kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.M. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan S.U. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

