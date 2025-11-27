Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulunan polis öldü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kayınvalidesini tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan polis memuru tedavi gördüğü hastanede öldü.Abone ol
Kayınvalidesi M.M'yi (60) dün evinde aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürüp aynı silahla kendisini vurarak ağır yaralayan polis memuru S.U. (35), kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.M. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan S.U. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.