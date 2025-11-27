İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Abone ol

Papa 14. Leo, ziyaretinin ilk durağı olan Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından Beştepe’de resmi törenle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Ziyaretin ikinci ayağı olan İstanbul’da da çeşitli temaslarda bulunacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

İstanbul Valiliği, kapanacak yolların ve alternatif güzergahların detaylarını vatandaşlarla paylaşarak, trafiğin düzenli akışı için sürücülerin uyarılarda belirtilen güzergahları kullanmasını istedi. Yolların açılma saatleri her programın bitişine göre değişiklik gösterecek. 27–30 Kasım tarihleri arasında farklı saatlerde başlayan kısıtlamalar, ilgili etkinlikler tamamlandığında kaldırılacak.

VALİLİK DUYURDU

Valilik sitesinden kapanacak yolları duyurdu.