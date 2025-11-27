BIST 10.987
DOLAR 42,44
EURO 49,32
ALTIN 5.679,56
HABER /  SPOR

Galatasaraylılar tetikte, akıllarda tek bir soru: Osimhen derbide oynayacak mı?

Galatasaraylılar tetikte, akıllarda tek bir soru: Osimhen derbide oynayacak mı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı Union Saint-Gilloise yenilgisinin ardından tüm dikkatini pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Galatasaray sağlık ekibi Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için seferber oldu. 10 gündür tedavi gören yıldız golcü yarın sahada denenecek. Hedef: Osimhen'i pazartesi Kadıköy'de sahaya çıkarmak.

Abone ol

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise yenilgisiyle 33 maçlık iç saha serisi sona eren Galatasaray, tüm odağını pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sakat ve cezalı isimler nedeniyle 9 oyuncusundan yoksun kalan sarı-kırmızılılarda en büyük soru işareti Victor Osimhen...

TEDAVİDE YOĞUN MESAİ

Nijerya – Kongo karşılaşmasında sakatlanan Osimhen'in sol arka adalesinde orta seviyede zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Son 10 gündür topa dokunamayan yıldız golcü için sağlık ekibi adeta alarma geçti. Oyuncuya yoğun tedavi uygulanırken, çalışmaların büyük bölümü salonda sürdürüldü.

YARIN TAKIMLA DENENECEK

Yarın (cuma) takımla sahaya çıkarak durumunu test etmesi planlanan Osimhen, fedakârlık yapmaya hazır olduğunu iletti. US Gilloise maçında risk edilmeden kadro dışında bırakılan 26 yaşındaki yıldız tamamen Fenerbahçe derbisine saklandı.

OKAN BURUK SÜREKLİ TAKİPTE

Teknik direktör Okan Buruk'un da doktorlarla sürekli temas hâlinde olduğu, golcü oyuncunun Kadıköy'de sahada olmasını çok istediği öğrenildi. Bu sezon Osimhen'in oynamadığı iki Avrupa maçında da gol atamayan Galatasaray'da tüm hesaplar yıldız futbolcunun derbiye yetişmesi üzerine kurulmuş durumda.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı
Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı
Bakan Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Bakan Kurum açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Milli Savunma Bakanlığı, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
Papa Leo Türkiye'ye geldi neden İznik'e gidecek! Çok büyük bir ayin de var
Papa Leo Türkiye'ye geldi neden İznik'e gidecek! Çok büyük bir ayin de var
Rockets, Warriors'ı yıktı! Alperen Şengün 16 sayıyla oynadı
Rockets, Warriors'ı yıktı! Alperen Şengün 16 sayıyla oynadı
2. sınıf öğrencisi Ahmet'in kahreden ölümü
2. sınıf öğrencisi Ahmet'in kahreden ölümü
Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulunan polis öldü
Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulunan polis öldü
Hong Kong’daki akıl almaz yangın! Ölü sayısı çok arttı 279 kişi ortada yok
Hong Kong’daki akıl almaz yangın! Ölü sayısı çok arttı 279 kişi ortada yok
ABD'de 2 ulusal muhafız vuruldu! Kimliği belirlenen saldırgan bu ülkeden çıktı
ABD'de 2 ulusal muhafız vuruldu! Kimliği belirlenen saldırgan bu ülkeden çıktı
Çalışanlar bekliyordu! 2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
Çalışanlar bekliyordu! 2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
Eski Peru Devlet Başkanı Vizcarra'ya 14 yıl hapis cezası
Eski Peru Devlet Başkanı Vizcarra'ya 14 yıl hapis cezası
Dışişleri'nden GKRY'ye net uyarı: Yetkiniz yok, hatırlatmak isteriz!
Dışişleri'nden GKRY'ye net uyarı: Yetkiniz yok, hatırlatmak isteriz!