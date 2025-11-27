BIST 10.987
CHP'de kurultay öncesi MYK toplandı

CHP, 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 39. Olağan Kurultay öncesindeki hazırlıkları tamamladı. Genel Başkan Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, yaklaşık 45 dakika süren toplantıda üç gün sürecek kurultay programına ilişkin son değerlendirmeleri yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak 39. Olağan Kurultay öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), kurultay gündemine ilişkin son değerlendirmeleri yapmak üzere toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kritik toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü. MYK üyeleri, yarın başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek olan kurultay sürecine dair tüm organizasyonel ve siyasi konuları masaya yatırdı.

Genel Başkan Özgür Özel’in bugünkü programında sadece MYK toplantısı bulunmuyor; Özel, aynı zamanda Parti Meclisi ve İl Başkanları toplantılarına da katılarak Kurultay öncesi partinin tüm kademeleriyle son istişareleri yapacak.

Olağan Kurultay'da, Parti Meclisi (PM) üyelerinin seçimi ve önümüzdeki döneme dair siyasi stratejilerin belirlenmesi bekleniyor.

